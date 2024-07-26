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Жители Радужного рассказали врио губернатора ХМАО Кухаруку, что город неделю «вылизывали» к его визиту

Жители Радужного рассказали врио губернатора ХМАО Кухаруку, что город неделю «вылизывали» к его визиту

Администрация Радужного, где недавно сменился глава, организовала уборку города перед визитом врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа в Радужный.

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