Военное обозрение

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«Следует концепции Су-57»: Франция разрабатывает проект истребителя Superman с «маневренностью в условиях малозаметности»

«Следует концепции Су-57»: Франция разрабатывает проект истребителя Superman с «маневренностью в условиях малозаметности»

Французский аэрокосмический исследовательский центр ONERA ведет работы в рамках проекта Superman, в рамках которого создается концепт истребителя, способного совместить маневренность и скрытность, подобно Су-57.

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