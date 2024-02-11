Семидесятые: самые быстрые машины и их реальный потенциал. Последние настоящие маслкары и европейская экспансия — кто был быстрее?

﻿﻿Мы начали изучать, какие автомобили были самыми быстрыми за последние десятилетия. Так что же значит «скоро»? Возможно, предыдущие цифры сегодня вызывают лишь снисходительную улыбку? Нет, это весьма впечатляет! Мы также используем архивы испытаний журнала Car and Driver для правильного сравнения результатов без необходимости получения заводских данных.