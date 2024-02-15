Трамп призывает Россию атаковать государства НАТО не оплачивающие счета

Natalija Osminina

Какую чушню пишет этот Реалист. Ничего близкого к реальности нет. Путин признался. что его обманул Запад только для того, чтбы ВЕСЬ МИР УСЛЫШАЛ- Западу верить нельзя!!!! Он посчитал, что такой ход более опорочит имидж Запада, чем его признание в том, что он, как хитрый разведчик сразу понял, что из Минских ничего не выйдет, и потому тянул время, чтобы обеспечить тройную безопасность России - продовольственную, финансовую (карточкой Мир) и военную- гиперзвуком.