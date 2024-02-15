РЕАЛИСТ Таким был заголовок статьи в Евроньюс после заявлений Трампа на митинге в Южной Каролине.
Трамп призывает Россию атаковать государства НАТО не оплачивающие счета
Комментарии
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Misha Glusch
пусть зимбабве на них нападает, трампуша
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4 час.
Natalija Osminina
Какую чушню пишет этот Реалист. Ничего близкого к реальности нет. Путин признался. что его обманул Запад только для того, чтбы ВЕСЬ МИР УСЛЫШАЛ- Западу верить нельзя!!!! Он посчитал, что такой ход более опорочит имидж Запада, чем его признание в том, что он, как хитрый разведчик сразу понял, что из Минских ничего не выйдет, и потому тянул время, чтобы обеспечить тройную безопасность России - продовольственную, финансовую (карточкой Мир) и военную- гиперзвуком.
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2 час.
Natalija Osminina
И Трампу Европа СОВСЕМ не нужна. Ему нужно её полностью ограбить- деиндустриализировать. Поэтому ему даже 2% не нужно с европейских ничтожных ВВП (а он уж постарается, чтобы ВВП стран Европы стало ничтожным)). Трамп свое американское НАТО из НАТО выведет. Собственно оно уже ушло еще весной прошлого года из Прибалтики, перепоручив "охрану" европейским НАТО: Литву взял себе Бундесвер, Латвию-Французские вооруженные силы, Эстонию-Английские. Сейчас Западу надо сколачивать АУКУС, идти на индоазиатские рынки Китая. В апреле Си пойдет на Тайвань, и война для США растянется на восток.
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1 час.
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