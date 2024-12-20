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Царьград

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Бросок "последней надежды" будет на Рыльск? Полковник Тимошенко ответил, стоит ли ждать атаку ВСУ

Бросок "последней надежды" будет на Рыльск? Полковник Тимошенко ответил, стоит ли ждать атаку ВСУ

Ждать атаки ВСУ на Рыльск вслед за обстрелом нет причин, считает полковник Тимошенко. Он напомнил, что это не первая провокация ВСУ.

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