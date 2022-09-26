35 км дорог отремонтировали в Павловском Посаде

РИАМО - 26 сен. В подмосковном Павловском Посаде дорожные службы полностью завершили запланированный объем работ по ремонту дорожного покрытия: 35 км на 28 участках, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
РИАМО - 26 сен. В подмосковном Павловском Посаде дорожные службы полностью завершили запланированный объем работ по ремонту дорожного покрытия: 35 км на 28 участках, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
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