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«Снегурочка» против системы: как советская топ-модель Мила Романовская переиграла КГБ и уехала на Запад

«Снегурочка» против системы: как советская топ-модель Мила Романовская переиграла КГБ и уехала на Запад

В советских 1960-х светловолосая Мила Романовская казалась идеальным фасадом отечественной моды. Иностранная пресса засыпала её восторгами, наперебой называя «Снегурочкой», «Берёзкой» и «Русской Твигги».

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