Любимова анонсировала кинорынок в Москве с 1 по 3 декабря

С 1 по 3 декабря в Москве пройдёт первый международный Российский кинорынок. На мероприятии, организованном Роскино при поддержке Минкультуры и крупных медиагрупп, примут участие более 30 иностранных закупщиков, включая представителей из БРИКС и Европы.
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