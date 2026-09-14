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Царьград

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Любимова анонсировала кинорынок в Москве с 1 по 3 декабря

Любимова анонсировала кинорынок в Москве с 1 по 3 декабря

С 1 по 3 декабря в Москве пройдёт первый международный Российский кинорынок. На мероприятии, организованном Роскино при поддержке Минкультуры и крупных медиагрупп, примут участие более 30 иностранных закупщиков, включая представителей из БРИКС и Европы.

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