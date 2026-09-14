Любимова анонсировала кинорынок в Москве с 1 по 3 декабря

С 1 по 3 декабря в Москве пройдёт первый международный Российский кинорынок. На мероприятии, организованном Роскино при поддержке Минкультуры и крупных медиагрупп, примут участие более 30 иностранных закупщиков, включая представителей из БРИКС и Европы.