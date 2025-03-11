Лев Мазараки: «Над развитием городской среды надо работать»

По словам собеседника BFM.ru, кредо современного девелопера — человекоцентричностьУтверждение, что рынок недвижимости неповоротлив и отчаянно медлителен в своей реакции на внешние обстоятельства, давно пора оставить в прошлом.
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