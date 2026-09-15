Peru’s new U.S. opening: The harder test begins now

U.S. Secretary of State Marco Rubio's visit to Lima on Sept. 10 may have changed the context in which Peru's new government must be judged.
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