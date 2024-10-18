Молодая тварь сама вышла на представителя террористической организации "Служба безопасности Украины" и по его заданию собирала/передавала информацию.
В Крыму поймали 23-летнюю шпионку, работавшую на СБУ
Комментарии
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P
Popovka
СМЕРШ должен работать! Работайте братья!
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2 час.
Геннадий Хрипунов
Посадить и каждые день её вести на расстрел, а через несколько дней привести в исполнение, только тогда ждуны поймут , что предательство наказуемо.
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2 час.
ninikooo Митусова
СМЕРШ необходим по многим причинам. Только Правительство закрывает на это глаза.
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12 мин.
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