Адам Кадыров пулеметом Калашникова нарисовал в ночном небе сердечко. 16-летний сын главы Чеченской Республики стрелял трассирующими патронами и кроме сердечка, изобразил цифру 13.
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Адам Кадыров пулеметом Калашникова нарисовал в ночном небе сердечко. 16-летний сын главы Чеченской Республики стрелял трассирующими патронами и кроме сердечка, изобразил цифру 13.
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