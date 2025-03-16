Посадил мимозу — получил срок: Юрист напомнил, какие растения запрещено сажать на даче в РФ Ирэн ОрлонскаяОпределённые сорта растений нельзя выращивать на дачных участках из-за содержания в них психоактивных компонентов.
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