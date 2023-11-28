Сын за отца. В зоне СВО героически погиб контрактник из Ростовской области

Молодой человек, как и его отец, выбрал единственно правильный путь в жизни – защищать свою Родину.Стало известно о том, что в зоне проведения специальной военной операции героически погиб 20-летний военнослужащий контрактной службы Сергей Могилевский.
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