Брянцам напомнили о запрете на продажу алкоголя в День молодежи

В этом году празднование с 27 июня перенесено на последнюю субботу июня. Нарушителям грозят серьезные штрафы: должностным лицам - от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 до 300 тысяч рублей, - рассказали в Управлении потребительского .