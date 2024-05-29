Депутат Хинштейн рассказал из-за чего произошел сбой в работе СДЭК

Изначально компания объявила, что причиной остановки работы стал технический сбой.Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что сбой в работе логистического оператора СДЭК был вызван хакерской атакой.
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