❗️ Бастрыкин контролирует ход расследования дела по факту ДТП с рейсовым автобусом возле аэропорта Симферополя Утром 24 марта произошло страшное ДТП в селе Укромное Симферопольского района.
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❗️ Бастрыкин контролирует ход расследования дела по факту ДТП с рейсовым автобусом возле аэропорта Симферополя Утром 24 марта произошло страшное ДТП в селе Укромное Симферопольского района.