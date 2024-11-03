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Царьград

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Политическое шоу в Белграде и странные приоритеты Вучича: "Я был очень честен с президентом Путиным"

Политическое шоу в Белграде и странные приоритеты Вучича: "Я был очень честен с президентом Путиным"

Одной из своих важных задач Запад считает отрыв Сербии от России. США и их сателлиты в Европе твёрдо намерены не допустить эту страну БРИКС и втянуть её в Евросоюз и НАТО.

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