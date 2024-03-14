Аналитик Леонков рассказал о новой версии Patriot на Украине

По словам военного аналитика Алексея Леонкова, который является одним из ведущих специалистов России по системам противовоздушной обороны (ПВО), США применяют на Украине новую модификацию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии