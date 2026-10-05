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«Лада» уволила Зубова, Горбенко назначен и. о. главного тренера. Клуб проиграл 11 из 12 матчей сезона

« Лада » расторгла контракт с главным тренером команды Павлом Зубовым по соглашению сторон, сообщила пресс-служба КХЛ .

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