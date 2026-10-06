📹⚡️Противник анонсировал новый ударный БПЛА самолётного типа Thor Hammer от компании SkyFall. Заявлены две версии с дальностью до 350 и 600 км, в перспективе — свыше 1000 км.
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