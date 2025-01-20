В пять районных администраций Петербурга пришли с обысками

В Санкт-Петербурге в пяти районных администрациях проходят обыски. Об этом сообщает «Фонтанка». По данным издания, правоохранители пришли в администрации Адмиралтейского, Василеостровского, Центрального, Приморского и Выборгского районов.
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