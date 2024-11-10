«Атланта» Миранчука выбила «Майами» Месси в плей-офф МЛС. На проход сыграл коэффициент 7.80

«Атланта Юнайтед» прошла «Интер Майами» в первом раунде плей-офф МЛС. В решающем матче серии плей-офф «Атланта» Алексея Миранчука обыграла команду Лионеля Месси со счетом 3:2 (2-1 в серии).
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