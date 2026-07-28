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Мужчину арестовали за игру на 49 гитарах и мандолине

Мужчину арестовали за игру на 49 гитарах и мандолине

В японском городе Киото полиция арестовала 61-летнего безработного музыканта Кадзунори Екои за то, что он в течение семи лет играл на десятках гитар и включал радио настолько громко, что соседи начали страдать от бессонницы и депрессии.

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