Мужчину арестовали за игру на 49 гитарах и мандолине

В японском городе Киото полиция арестовала 61-летнего безработного музыканта Кадзунори Екои за то, что он в течение семи лет играл на десятках гитар и включал радио настолько громко, что соседи начали страдать от бессонницы и депрессии.
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