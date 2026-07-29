Еще три медали завоевали московские пловцы на Спартакиаде учащихся в Пензе

В Пензе продолжается финальный этап XIII Летней Спартакиады учащихся России по плаванию. В очередной соревновательный день воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Юность Москвы» по плаванию пополнили копилку команды тремя медалями.
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