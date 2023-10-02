Китайские кроссоверы б/у от 1,3 млн руб.: назвали самые надежные

ЧТО ИЩЕМ? Хороший китайский кроссовер Цена: 1,3–1,8 млн рублей Возраст: 3–5 лет Пробег: 40–100 тысяч км Changan CS35 Plus[table id="1420"][table id="94"]Длина 4335 мм, клиренс 180 мм, багажник 403 лЯвился на смену модели CS35 без приставки «Plus».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии