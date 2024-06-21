Как говорящая голова НАТО ядерное оружие чистила...

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Кирпичом, наверное. Тут наши заклятые партнёры после швейцарского позора взбодриться решили, вытолкав на авансцену очередную «хромую утку», досиживающую на посту главнюка Североатлантического Альянса последние месяцы.

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