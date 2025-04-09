Специалист Кунафин: клещи в Москве активизируются с приходом тепла

Заморозки в Московском регионе не окажут влияния на численность клещей. Об этом "Москве 24" рассказал начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Азамат Кунафин.
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