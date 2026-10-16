Пенсионер в Австралии завещал дом женщине, которой никогда не существовало, пишет YourLifeChoices.Мужчина по фамилии Перрин в мае 2024 года составил завещание, по которому оставлял свою недвижимость некой Стелле, с которой он много лет назад познакомился в сети и общался каждый день.