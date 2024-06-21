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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нидерланды и Франция лидируют в группе D с 4 очками. У Австрии 3 балла, у Польши – 0

Нидерланды и Франция лидируют в группе D с 4 очками. У Австрии 3 балла, у Польши – 0

По 4 очка набрали команды Нидерландов и Франции. Сегодня они сыграли вничью – 0:0. У Австрии, идущей третьей, 3 балла, у замыкающей таблицу Польши – ни одного.

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