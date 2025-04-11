Мастер-класс по установке бордюрного бортового камня провели в Марьиной роще

Работники ГБУ «Жилищник Марьина роща» под руководством заместителя генерального директора АНО «Центр контроля комплексного благоустройства» Максима Ружицкого и заместителя префекта СВАО по вопросам благоустройства Станислава Самойлова провели мастер-класс по установке бордюрного бортового камня в рамках работ по благоустройству.
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