ФНС 14 октября напомнила о досудебном обжаловании кассовых проверок. Здесь легко ошибиться со сроком и способом подачи: на предписание отведено десять рабочих дней, организации нужна УКЭП, а сама жалоба ещё не приостанавливает исполнение.