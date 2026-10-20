ФНС 14 октября напомнила о досудебном обжаловании кассовых проверок. Здесь легко ошибиться со сроком и способом подачи: на предписание отведено десять рабочих дней, организации нужна УКЭП, а сама жалоба ещё не приостанавливает исполнение.
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