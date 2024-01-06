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Зловещий прогноз на 2024 год от миллиардера Илона Маска

Зловещий прогноз на 2024 год от миллиардера Илона Маска

Зловещий прогноз на 2024 год от миллиардера Илона Маска Ирэн ОрлонскаяАмериканский предприниматель Илон Маск считает, что 2024 год сильно изменит политическую ситуацию в США, а ИИ еще глубже войдет в жизнь людей.

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