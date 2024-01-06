Зловещий прогноз на 2024 год от миллиардера Илона Маска Ирэн ОрлонскаяАмериканский предприниматель Илон Маск считает, что 2024 год сильно изменит политическую ситуацию в США, а ИИ еще глубже войдет в жизнь людей.
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