День ракетных войск и артиллерии отметили в ВВО

Сегодня артиллеристы и ракетчики Восточного военного округа по-прежнему сохраняют за собой право считаться главной огневой силой на поле боя.
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