Проблема сортировки раненых

Проблема сортировки раненыхЕженедельная авторская колонка;Руководителя проекта «Курсы тактической медицины» с позывным «Латыш» (https://t.
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