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Soha: Путин неожиданно вернул Западу конфискованную собственность

Soha: Путин неожиданно вернул Западу конфискованную собственность

Россия и США по-прежнему продолжают попытки нормализовать отношения. На этом фоне российский лидер Владимир Путин пошел на достаточно необычный шаг, чем удивил весь мир.

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Комментарии
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АП
Александр Поляничко
Все попытки дружить, всегда кончались плохо
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17 час.
РС
Рафаэль Сухов
Вернут наши украденные 300 миллиардов - тогда отдать! Со сволочами жесты доброй воли не действуют!
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17 час.
Grandad
Как один человек может вернуть то, что принадлежит государству по факту!?
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4 час.
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