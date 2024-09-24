Собянин: Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» посетили более 10,5 млн человек

25% мероприятий «Лета в Москве. Все на улицу!» организовали горожане «Лето в Москве. Все на улицу!» — новый формат сезонных фестивалей, запущенный в 2024 году, привлек более 10,5 миллиона посетителей за 100 дней, как сообщил Сергей Собянин в своем блоге.