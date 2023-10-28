Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел тренировку по применению ракетного оружия

В ходе тренировки личным составом ракетно-артиллерийской боевой части и боевого информационного центра были отработаны боевые нормативы по переводу оружия и технических средств корабля в различные степени боевой готовности.
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