Развитие или СССР. О чем кандидат в президенты Даванков поговорил с барнаульцами

Татьяна Бушмелева

Пустомеля... Почитала его "проблемы" без решений - про это уже в 90-е говорили, кое что сделали и теперь люди страдают а он по новой "все деньги уходят в Москву... от этого все регионы нищие...." "бизнес федеральный давит местных бизнесменов...." (местные кланы опять возмущаются? или он это распределение по местным "семьям" насаждает ? ) Налоговая опять не угодила... === Взбалтывает ненависть и гавно в глубинках Не дай Бог эти "Горбачёвы-Ельцины-Гайдары-Явлинские-Чубасы- и прочие до власти доберутся!