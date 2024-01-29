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Развитие или СССР. О чем кандидат в президенты Даванков поговорил с барнаульцами

Развитие или СССР. О чем кандидат в президенты Даванков поговорил с барнаульцами

Кандидат в президенты России Владислав Даванков посетил Барнаул 27 января Кандидат в президенты России от партии "Новые люди" и заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков посетил Барнаул 27 января в рамках своей предвыборной кампании.

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Комментарии
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Зоя Копань
Это те &quot;Старые люди&quot;, что топят за  завоз в нашу страну уйму мигрантов?
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14 час.
Татьяна Бушмелева
Пустомеля... Почитала его &quot;проблемы&quot; без решений - про это уже в 90-е говорили, кое что сделали и теперь люди страдают а он по новой &quot;все деньги уходят в Москву...  от этого все регионы нищие....&quot;  &quot;бизнес федеральный давит местных бизнесменов....&quot; (местные кланы опять возмущаются? или он это распределение по местным &quot;семьям&quot; насаждает ? ) Налоговая опять не угодила... === Взбалтывает ненависть и гавно в глубинках Не дай Бог эти &quot;Горбачёвы-Ельцины-Гайдары-Явлинские-Чубасы- и прочие до власти доберутся!
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12 час.

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