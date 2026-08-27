Герасимов ответил на заявления Украины о продвижении ВСУ в Запорожской области

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов опроверг заявления Киева о якобы успешном продвижении украинских войск в Запорожской области.
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