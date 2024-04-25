Полицейские в Балашихе за взятки поставили на липовый учет 1 500 мигрантов

ВУ

Владимир Уфимцев

Даже сомнения нет в продажности всех этих полицаев масковских... Да и наши, на периферии, не лучше... Как "корабль" назовешь... так он дерьма через борт и начерпает... Привет Димону, этому "затейнику" шаловливому!..