Следственный комитет России предъявил обвинения четырнадцати гражданам РФ по делу о незаконной выдаче справок мигрантов за взятку.
Полицейские в Балашихе за взятки поставили на липовый учет 1 500 мигрантов
Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Даже сомнения нет в продажности всех этих полицаев масковских... Да и наши, на периферии, не лучше... Как "корабль" назовешь... так он дерьма через борт и начерпает... Привет Димону, этому "затейнику" шаловливому!..
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20 час.
Галина Друзина
Всех таких чинуш наказывать как можно строго. А этих мигрантов, которые давали деньги - выслать из страны и лишить гражданстаа.
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11 час.
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