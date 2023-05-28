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Байден: достигнутые договоренности предотвратили дефолт в США

Байден: достигнутые договоренности предотвратили дефолт в США

РИАМО - 28 мая. Президент США Джо Байден отметил, что благодаря тем договоренностям, которые достигли Белый дом и республиканцы Палаты представителей Конгресса США, удалось предотвратить катастрофический дефолт и рецессию в стране, сообщает ТАСС.

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