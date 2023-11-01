Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

803 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Вечтомов
    Вот она - справедливость по русски!!!Россиян со стажем...
  • Владимир Погодин
    А что остались такие ?От 5 000 до 10 00...
  • Владимир Самборский
    Давно пора было это сделать! А то в условиях войны достаточно подорвать старые боеприпасы,чтобы уничтожить флот!!!С мая сотрудники ...

Отказ стюардессы закончился дебошем на рейсе Владивосток – Новосибирск

Отказ стюардессы закончился дебошем на рейсе Владивосток – Новосибирск

В прошедшие выходные в Линейный отдел полиции в аэропорту г. Владивостока поступило сообщение от диспетчера о том, что на борт воздушного рейса сообщением "Владивосток — Новосибирск" требуется наряд полиции, сообщает Управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
lenivka
Моя знакомая тоже делала операцию на позвоночнике в другом городе.Летела одна.Ей бортпроводницы постелили на полу у дверей и она лежала несколько часов.
Ответить
2 д.
Владимир Аверков
надеюсь,была трезвая?...а не как этот &quot;больной&quot;?
Ответить
1 д.
NB
Nikolay Boyko
На всю голову 😀😀😀
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх