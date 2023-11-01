Отказ стюардессы закончился дебошем на рейсе Владивосток – Новосибирск

В прошедшие выходные в Линейный отдел полиции в аэропорту г. Владивостока поступило сообщение от диспетчера о том, что на борт воздушного рейса сообщением "Владивосток — Новосибирск" требуется наряд полиции, сообщает Управление на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.