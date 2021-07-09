Баранец «пригласил в покойники» британские корабли, собирающиеся отправиться к Крыму

СССР-РоссияПолитикаБаранец «пригласил в покойники» британские корабли, собирающиеся отправиться к КрымуГлава МИД Великобритании заявил, что флот Ее Величества «продолжит совершать проходы через украинские воды».Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛида ОрловаВсё правильно , только так можно защитить нашу границу .....Александр КловоВойна нервов.Виктор Василенкоя верю Баранцу , после таких слов только безумный полезет в наши воды.....Александр КловоИ я тоже верю Баранцу, но кое-кому не верю.ВВВиктор Василенкосогласен ....Комментировать
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