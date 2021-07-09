СССР-Россия

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Баранец «пригласил в покойники» британские корабли, собирающиеся отправиться к Крыму

Баранец «пригласил в покойники» британские корабли, собирающиеся отправиться к Крыму

Глава МИД Великобритании заявил, что флот Ее Величества «продолжит совершать проходы через украинские воды».

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Лида Орлова
Всё правильно , только так можно защитить нашу границу .....
Александр Клово
Война нервов.
Виктор Василенко
я верю Баранцу , после таких слов только безумный полезет в наши воды.....
Александр Клово
И я тоже верю Баранцу, но кое-кому не верю.
Виктор Василенко
согласен ....

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