Панарин вышел на четвертое место в гонке бомбардиров НХЛ нынешнего сезона

Артемий Панарин поднялся на четвертое место а списке бомбардиров нынешнего сезона НХЛ. В ночь на 6 февраля в Нью-Йорке прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Колорадо Эвеланш».