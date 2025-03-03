Politico: в Европе опасаются усиления влияния главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен

На фоне предстоящего саммита по Украине некоторые страны Евросоюза опасаются, что глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен может воспользоваться кризисом в объединении для расширения полномочий Брюсселя, а также усиления своего влияния.