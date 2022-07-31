Глава миссии ООН в Косово Зиадэ призвала избегать эскалации

Спецпредставитель и глава миссии ООН в республике Косово Кэролайн Зиадэ призывает не допускать дальнейшую эскалацию и восстановить свободное движение, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на Миссию ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК).