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FiNE NEWS

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Экс-помощник Зеленского предложила «финский сценарий» для завершения конфликта на Украине

Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, в своем сообщении в социальных сетях обозначила возможный способ завершения конфликта на Украине.

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