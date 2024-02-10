Американец хранил ядерную бомбу у себя в гараже

Мужчина просто купил ядерное оружие у соседа. В городе Белвью, штат Вашингтон, саперный отряд обнаружил ржавую ракету, способную нести ядерный заряд, в гараже местного жителя, сообщила пресс-служба полиции.
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