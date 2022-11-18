Приказ ФСБ от 04.11.2022 № 547 547. О военной тайне

Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 04.11.2022 № 547 "Об утверждении Перечня сведений в области военной, военно-​технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации" Об утверждении Перечня сведений в области военной, военно-​технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.