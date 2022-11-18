Информационный марафон - стартуем

22 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vitalich
    Исчерпывающий список...Приказ ФСБ от 04....
  • Галина Чужая
    Вы странные, поляки. Ведь вы сами  дали Украине карт-бланш на ВСЁ!!! И что вам теперь не нравится?🤣🤣🤣🤣🤣🤣Украина обстрелял...
  • Олег Самойлов
    Так в годы Второй мировой войны о каких предателях речь можно было вести? Там уже социализм был построен! А уж в семи...Во время бури КПР...

Приказ ФСБ от 04.11.2022 № 547 547. О военной тайне

Приказ ФСБ от 04.11.2022 № 547 547. О военной тайне

Приказ Федеральной службы безопасности Российской Федерации от 04.11.2022 № 547 "Об утверждении Перечня сведений в области военной, военно-​технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации" Об утверждении Перечня сведений в области военной, военно-​технической деятельности Российской Федерации, которые при их  получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх